Вчені пов'язали активність вулканів з обертанням Землі

Геофізики Франсуа Ламбер з Парижа і Джанлука Соттілі з Риму зіставили дані про обертання Землі з активністю вулкана Етна і виявили певні зв'язки.

Про це пише Популярна механіка з посиланням на статтю з Geophysical Research Letters.

Зазначається, що Земля не завжди обертається строго навколо осі, що проходить через Північний і Південний полюси. Планета коливається і її офіційні полюси найчастіше кружляють навколо реальних на відстані в кілька десятків метрів. Це явище називається полярним рухом і пов'язане воно переважно з тектонічними рухами та викликаними ними переміщеннями центру тяжіння Землі.

За сучасними розрахунками, полярний рух призводить до зростання напружень в земній корі. Свого максимуму це явище сягає на 45-му градусі широти, де викликані ним вертикальні деформації досягають приблизно 1 сантиметра на рік. Етна розташована трохи південніше 45-й паралелі.

Ламбер та Соттілі зіставили дані про сейсмічні події в районі Етни і власне виверженнях з інформацією про полярному русі.

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Вони проаналізували 11263 землетруси, які сталися в межах 43 кілометрів від вершини гори Етна між 1999 і 2019 роками. Дослідники також використовували оцінки кількості лави 62 вивержень в період з 1900 року по наш час.

Виявилося, що сейсмічна активність Етни помітно посилюється в моменти максимумів полярного руху: виверження вулканів стають сильнішими, а сейсмічні поштовхи – частіше. В дослідженому інтервалі таке було у 2002 та 2009 роках.

Використовувати це знання в практичних цілях не можна, але вони можуть бути цікаві для майбутніх досліджень.