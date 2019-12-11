Гренландія почала танути в сім разів швидше, ніж 20 років тому - вчені

Міжнародна група полярних дослідників встановила, що швидкість танення льоду Гренландії з 1992 по 2018 рік збільшилась у сім разів.

До кінця XXI століття тала вода з острова може призвести до зростання рівня Світового океану на 7 сантиметрів, йдеться у дослідженні, оприлюдненому в науковому журналі Nature.

Для визначення швидкості танення Гренландії 89 вчених з 50 міжнародних організацій проаналізували супутникові знімки за останні майже 30 років і порівняли зміни берегової лінії острова. Так вони встановили, що з 1992 року Гренландія втратила 3,8 трильйона тонн льоду, що відповідає зростанню рівня Світового океану на 10,6 міліметра.

Якщо на початку 1990-х років танення льоду відповідало близько 1 міліметра зростання рівня води, то зараз цей показник становить 7 міліметрів – тобто Гренландія зараз тане в сім разів швидше. Це означає, що до 2100 року тільки через талої води з острова рівень Світового океану підніметься на 7 сантиметрів.

Слід зауважити, що причину стрімкого танення Гренландії дослідники не вивчали. Втім воно може стосуватися зникнення льодів Арктики в цілому внаслідок глобального потепління. За останнє десятиріччя середня температура регіону зросла на 0,75 градусів.

Вчені пояснили, до чого прискорене танення Гренландії може привести в глобальному масштабі.

"Якщо говорити просто, то з кожним сантиметром зростання рівня Світового океану, затоплення загрожує шести мільйонам людей", - заявив професор Університету Лідса (Велика Британія) Енді Шеперд.

Дослідження опубліковано на тлі Кліматичної конференції ООН, що проходить в іспанській столиці - Мадриді - з 2 по 13 грудня. На ній міжнародні організації представили результати досліджень, які свідчать про згубні наслідки зміни клімату.