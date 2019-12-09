У Новій Зеландії "прокинувся" вулкан, є загиблий і зниклі без вести

На вулканічному острові Уайт-Айленд в Новій Зеландії сталося виверження вулкана, пропали туристи.

Про це повідомляє ВВС.

«У Новій Зеландії сталося виверження вулкана, біля кратера якого перебували близько 50 осіб», - йдеться в повідомленні.

За словами поліції, зникли кілька туристів, які гуляли за кілька хвилин до виверження по краю кратера.

Уайт-Айленд або Вакаарі знаходиться біля узбережжя Північного острова Нової Зеландії і є одним з найактивніших вулканів країни. Незважаючи на це, острів є популярним туристичним напрямком.

За останні роки на Білому острові відбулося кілька вивержень, але ніхто не постраждав.

Фото: George Novak/New Zealand Herald, via Associated Press