У Новій Зеландії "прокинувся" вулкан, є загиблий і зниклі без вести
Укрінформ
На вулканічному острові Уайт-Айленд в Новій Зеландії сталося виверження вулкана, пропали туристи.
Про це повідомляє ВВС.
«У Новій Зеландії сталося виверження вулкана, біля кратера якого перебували близько 50 осіб», - йдеться в повідомленні.
За словами поліції, зникли кілька туристів, які гуляли за кілька хвилин до виверження по краю кратера.
Уайт-Айленд або Вакаарі знаходиться біля узбережжя Північного острова Нової Зеландії і є одним з найактивніших вулканів країни. Незважаючи на це, острів є популярним туристичним напрямком.
За останні роки на Білому острові відбулося кілька вивержень, але ніхто не постраждав.
Фото: George Novak/New Zealand Herald, via Associated Press