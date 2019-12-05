Віцепрезидент Єврокомісії порівняв зміни клімату з кометою, що наближається до Землі

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань Європейської Зеленої угоди Франс Тіммерманс представив доповідь Єврокомісії щодо стану довкілля і порівняв пов’язані з ним проблеми із смертоносною кометою, що наближається до Землі

Про це Тіммерманс заявив у Брюсселі під час пресконференції, присвяченої оприлюдненню «кліматичної» доповіді ЄК, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас немає часу, щоб його втрачати...Просто уявіть собі, що до Землі летить смертоносна комета, і вона вдарить за 30 років, якщо ми нічого не робитимемо. Тоді ми не будемо закликати не поспішати. У такому випадку усе людство зосередить зусилля, щоб відвести загрозу. І це саме те послання, яке ми хотіли б донести сьогодні», - зауважив Тіммерманс

Виконавчий директор Європейського агентства з охорони довкілля Ганс Бруйнккс представив представникам ЗМІ головні положення доповіді про стан довкілля, яка робиться раз на п’ять років та вбирає найвагоміші досягнення науки у дослідженнях навколишнього середовища.

«Доповідь абсолютно чітко засвідчує - перед нами постають безпрецедентні виклики, а час швидко спливає. Якщо взяти проблему кліматичних змін, то ми все ще не знаходимося на вірному шляху, щоб не допустити підвищення температури більше одного градуса. Ми маємо справу із надзвичайною ситуацією і, певною мірою, вже з незворотними змінами. Кліматичні зміни продовжуються, зникають цілі види тварин, ми бачимо деградацію земель, яку не вдасться швидко зупинити», - наголосив Бруйнккс.

Він зауважив: поки що не вдається вирішити критично важливі проблеми, що є компетенцією європейських країн і столиць та торкаються цілих секторів економіки, зокрема, енергетики, харчової системи, транспорту, мобільності. Вони використовують забагато енергії, ресурсів, все ще не досягли циклічності в переробці, дуже впливають на біологічне розмаїття планети. Ці проблеми потребують швидкого та системного рішення.

Як повідомили учасники пресконференції, доповідь зроблена напередодні оприлюднення так званої «Зеленої угоди ЄС», щодо розробки якої президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн взяла зобов’язання на етапі формування Єврокомісії і яка є одним з ключових пріоритетів її діяльності. Як очікується, цей документ буде публічно представлений вже наступного тижня.