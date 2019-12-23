Загиблих від виверження вулкана у Новій Зеландії вже 19 осіб

Кількість загиблих унаслідок виверження вулкана у Новій Зеландії сягнула 19 осіб, ще двох досі розшукують.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву поліцію.

“Речник поліції заявив, що їх поінформували про смерть ще однієї людини в лікарні Окленда у неділю ввечері”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що у чотирьох лікарнях Нової Зеландії залишається 14 постраждалих унаслідок виверження, десятеро з них перебувають у тяжкому стані.

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Раніше було відомо про 18 загиблих унаслідок природного катаклізму.

Як повідомлялося, на момент виверження вулкана 9 грудня неподалік перебували 47 людей. Вік постраждалих - від 13 до 72 років, більшість були туристами. Серед них – 24 людини з Австралії, двоє - з Китаю, четверо - з Німеччини, одна людина - з Малайзії, дві - з Великої Британії, дев'ять - із США та п’ять - з Нової Зеландії.

У поліції попереджають, що ймовірність того, що ще хтось вижив після виверження, дуже низька.

Уайт-Айленд або Вакаарі є одним з найактивніших вулканів Нової Зеландії. Попри це, Білий острів є популярним туристичним напрямком. Упродовж останніх років на острові відбулося кілька вивержень, але тоді ніхто не постраждав.