Кількість загиблих від виверження вулкана у Новій Зеландії зросла до 18

Кількість загиблих унаслідок виверження вулкана у Новій Зеландії сягнула 18 осіб, ще двох розшукують.

Про це повідомляє Independent із посиланням на місцеву поліцію.

“Тіла австралійського підлітка та новозеландського гіда ще шукають після виверження вулкану минулого тижня у Новій Зеландії, після чого загинули 18 людей”, - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, їхні тіла можуть знаходиться у водах біля острова Уайт-Айленд, проте, несприятливі погодні умови вже другу добу поспіль перешкоджають пошуковій операції.

Раніше стало відомо про 16 загиблих.

Як повідомлялося, на момент виверження вулкана 9 груднянеподалік перебували 47 людей. Вік постраждалих - від 13 до 72 років, більшість були туристами. Серед них – 24 людини з Австралії, двоє - з Китаю, четверо - з Німеччини, одна людина - з Малайзії, дві - з Великої Британії, дев'ять - із США та п’ять - з Нової Зеландії.

У поліції попереджають, що ймовірність того, що ще хтось вижив після виверження, дуже низька.

Уайт-Айленд або Вакаарі є одним з найактивніших вулканів Нової Зеландії. Попри це, Білий острів є популярним туристичним напрямком. Упродовж останніх років на острові відбулося кілька вивержень, але тоді ніхто не постраждав.

Фото: Michael Schade, Twitter