У Манілі "прокинувся" вулкан, евакуювали тисячі осіб

У столиці Філіппін Манілі евакуюють жителів і призупинили роботу летовища після того, як вулкан на острові Лусон викинув стовп попелу.

Про це повідомляє South China Morning Post.

"Вулкан, розташований на південь від столиці Філіппін, у неділю викинув кілометровий стовп попелу, тому польоти на місцевому летовищі припинили, а тисячі людей у селах поблизу змушені евакуюватись", - повідомили місцеві чиновники.

Евакуйовані близько 6 тисяч осіб.

Наразі не було повідомлень про наявність жертв чи постраждалих. Місцева влада порадила жителям носити захисні маски.

Фото: Bullit Marquez/AFP/Getty Images