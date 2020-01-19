Євросоюз засудив нову бурильну операцію Туреччини біля берегів Кіпру

У Євросоюзі розкритикували намір Туреччини розпочати нову операцію з буріння на морському шельфі у виключній економічній зоні Кіпру.

Про це йдеться у заяві речника ЄС Пітера Стано, яка оприлюднена на сайті Європейської Служби зовнішніх дій.

«Після нещодавнього оголошення владою Туреччини про те, що бурильний корабель Yavuz буде залучений до проведення нової операції з буріння, ЄС нагадує про власну позицію щодо незаконних дій Туреччини з буріння у виключній економічній зоні Кіпру. Необхідними є конкретні кроки для створення умов для діалогу у дусі доброї волі. Намір Туреччини розпочати подальшу розробку та бурильні дії у ширшому регіоні є, на жаль, рухом у зворотному напрямку», - йдеться у документі.

Наголошується, що положення Міжнародного морського законодавства, принципи добросусідських відносин, суверенітет та суверенні права у морській зоні всіх країн-членів ЄС мають поважатися.

«Усі члени міжнародного співтовариства мають дотримуватися таких принципів та уникати будь-яких дій, що підривають регіональну стабільність та безпеку», - наголосив речник ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, Рада міністрів ЄС із закордонних справ, засідання якої відбулося 11 листопада у Брюсселі, ухвалила рамкові умови для застосування санкцій проти Туреччини у зв’язку з її незаконним бурінням у Середземному морі на шельфі в межах виключної економічної зони Кіпру.

У жовтні Євросоюз рішуче засудив дії Туреччини та підтвердив повну солідарність з Кіпром стосовно поваги до його суверенітету та суверенних прав відповідно до міжнародного законодавства, та доручив Єврокомісії та Європейській службі зовнішніх дій представити рамкові пропозиції для застосування обмежувальних заходів.