Греція, Ізраїль і Кіпр підписали угоду про газопровід EastMed

Три середземноморські країни уклали міжурядову угоду про будівництво газопроводу EastMed, який сполучить Близький Схід з Європою.

Про це повідомляє Cyprus Mail.

«Міжурядову угоду про будівництво газопроводу EastMed було підписано у четвер в Афінах між Грецією, Кіпром та Ізраїлем», - ідеться в повідомленні.

Документ підписали міністри енергетики трьох країн: Греції - Костіс Хадзідакіс, Кіпру - Йоргос Лаккотрипіс, Ізраїлю - Юваль Штайніц. На церемонії були присутні прем'єр-міністри Греції Кіріакос Міцотакіс та Ізраїлю - Біньямін Нетаньягу, а також президент Кіпру Нікос Анастасіадіс.

Лідер Кіпру назвав угоду «історичною», заявивши, що вона створює основу для реальної взаємодії: «На Близькому Сході має бути співпраця, а не суперництво, особливо це стосується енергетичних та інших питань, які можуть пов'язати держави регіону».

Газопровід EastMed проходитиме Середземним морем від Ізраїлю через Кіпр і Крит на материкову Грецію - і далі до Італії.