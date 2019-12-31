Швейцарці з Allseas не планують добудовувати Nord Stream 2 - ЗМІ

Головний підрядник будівництва російського газопроводу «Північний потік-2», швейцарська компанія Allseas, відмовився від продовження робіт з укладання труб дном Балтійського моря.

Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на пресслужбу компанії.

"Будівельний флот Allseas покинув Балтійське море і був демобілізований для підготовки до інших робіт", - повідомили в компанії.

Раніше президент США Дональд Трамп схвалив затверджений Конгресом і Сенатом пакет санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу Nord Stream 2. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд в США. Крім того, будь-яка власність компаній, що знаходиться на території Сполучених Штатів, буде заморожена. Це може вплинути на активи Allseas в Техасі, а також на судна компанії, які курсують в територіальних водах США.

21 грудня, одразу після вступу в силу закону про американські санкції, Allseas призупинила участь в будівництві газопроводу "Північний потік - 2".

27 грудня Держдепартамент заявив, що підрядники зможуть уникнути санкцій, якщо згорнуть всі роботи до 20 січня. В Allseas не захотіли відновлювати будівництво навіть до цієї дати, хоча компанії залишалося укласти близько 160 км трубопроводу з 2460.