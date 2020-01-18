Лондон попередив, що після Brexit торгуватиме лише за британськими нормами

Міністр фінансів Великої Британії Саїд Джавід заявив, що після Brexit жодних торговельних узгоджень із ЄС не буде.

Про це повідомляє BBC.

"Британський міністр фінансів попередив виробників, що не буде узгоджень із правилами ЄС після Brexit та закликав бізнес пристосуватися до нових британських регулювань", - йдеться у повідомленні.

Водночас міністр підкреслив, що не всі сфери бізнесу матимуть користь від виходу Великої Британії з Євросоюзу. Але не уточнив, про які саме правила й регулювання ЄС йдеться. і яких конкретно галузей виробництва це стосується.

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Водночас у британській Федерації їжі та напоїв прогнозують зростання цін на продукти як один із наслідків Brexit.

Як повідомлялося, вихід Великої Британії з ЄС відбудеться 31 січня.