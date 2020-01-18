Трамп може зустрітися з президентом Іраку

Президент Сполучених Штатів Америки не виключає можливість проведення зустрічі з главою Іраку Бархамом Салехом під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія).

Про це повідомляє CBS.

Наразі в адміністрації американського лідера відбуваються консультації стосовно всіх деталей зустрічі керівників двох держав. У Білому дому оптимістично налаштовані на результат можливої майбутньої зустрічі між Трампом та Салехом.

Зустріч Трампа з лідером Іраку може стати першою офіційною після загострення ситуації через вбивство іранського генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані в Тегерані 2 січня.

Раніше цього тижня військові США знову відновили спільні операції з Іраком задля боротьби з ІДІЛ, завершивши 10-денну паузу після вбивства іранського генерала Сулеймані.

Нагадаємо: всесвітній економічний форум повинен відбутися з 21 по 24 січня 2020 року у швейцарському місті Давосі.

Фото: Білий дім