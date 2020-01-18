США не планують виводити свої сили з Іраку – Пентагон

Американський військовий контингент в Іраку не скорочуватиме свою присутність у цій країні з метою підтримки національних сил безпеки, а також забезпечення протистояння терористичному угрупованню ІДІЛ у регіоні.

Про це заявив у п'ятницю під час брифінгу в Пентагоні помічник міністра оборони США Джонатан Гоффман, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми продовжуємо прагнути бути другом і партнером суверенного й процвітаючого Іраку. Наразі американські військові не планують виходити з Іраку", - підкреслив представник Пентагону.

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У цьому зв'язку він також зазначив із посиланням на висловлювання міністра оборони США, що "присутність Сполучених Штатів в Іраку забезпечує також присутність там НАТО".

Крім того, за його словами, американські сили в Іраку є допоміжним чинником для місії протидії терористичному угрупованню ІДІЛ, а також для продовження навчання іракських сил безпеки.

Рішення про відновлення взаємодії було ухвалено менш як через два тижні після того, як парламент Іраку проголосував за видворення всіх американських військ з країни, зазначає видання.

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Уряд звинуватив Сполучені Штати в порушенні суверенітету Іраку шляхом завдання авіаударів по Іраку, у тому числі 3 січня, в результаті чого було ліквідовано іранського генерала Касема Сулеймані та його іракських прибічників.

За даними джерел видання, військові хочуть якнайшвидше відновити операції, спрямовані проти Ісламської держави, аби не допустити посилення груп ІДІЛ та пропагандистського ефекту від того, що Сполучені Штати призупинили спільні дії.