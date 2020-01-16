Штати відновили спільні військові навчання з Іраком

У середу, 15 січня, США відновили спільні операції з Іраком, незважаючи на вимоги парламенту вивести американські війська з території країни.

Про це повідомляє The New Yоrk Times.

Рішення про відновлення взаємодії було ухвалено менш як через два тижні після того, як парламент Іраку проголосував за видворення всіх американських військ з країни, зазначає видання.

Уряд звинуватив Сполучені Штати в порушенні суверенітету Іраку шляхом завдання авіаударів по Іраку, у тому числі 3 січня, в результаті чого було ліквідовано іранського генерала Касема Сулеймані та його іракських прибічників.

За даними джерел видання, військові хочуть якнайшвидше відновити операції, спрямовані проти Ісламської держави, аби не допустити посилення груп ІДІЛ та пропагандистського ефекту від того, що Сполучені Штати призупинили спільні дії.

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В. о. прем'єр-міністра Іраку Адель Абдул Махді, який заявляв, що його уряд виконає волю парламенту про видворення американських військ, схоже, пом'якшив свою позицію. Згідно із заявою, оприлюдненою в середу, він попросив держсекретаря США Майка Помпео на вихідних направити до Іраку делегацію для з'ясування деталей виведення військ.

Проте Помпео відмовився від таких переговорів, зазначивши, що американська місія в Іраку полягала в тому, щоб навчити іракські збройні сили боротися з Ісламським державою, і «ми продовжимо цю місію», сказав він.