Військову базу США в Іраку обстріляли ракетами

Іракська військова база Аль-Таджі на північ від Багдада, де базуються сили США піддали ракетному обстрілу.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на анонімного військовослужбовця іракської армії.

«В результаті ракетного обстрілу постраждала іракська військова база, в якій розміщені сили США», - йдеться в повідомленні.

За словами джерела видання, військова авіабаза Аль-Таджі, розташована за 85 кілометрів на північ від столиці Багдада, була обстріляна як мінімум двома ракетами РСЗВ.

На авіабазі розміщені об'єднані сили, в тому числі іракські та американські солдати, а також інші іноземні війська міжнародної коаліції під керівництвом США.

Про жертви і пошкодженнях поки не повідомлялося.

Ймовірно, напад було скоєно шиїтськими загонами в Іраку.

Фото: LUKE KITTERMAN/U. S. AIR FORCE