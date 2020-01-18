У Нідерландах затримали чоловіка, який продавав 12 мільярдів вкрадених паролів
Укрінформ
Правоохоронці затримали у нідерландському місті Арнем чоловіка, який пропонував базу даних із близько 12 мільярдами логінів та вкрадених паролів.
Про це повідомляє NOS.
“Поліція затримала 22-річного чоловіка з міста Арнем за підозрою в пропозиції купівлі близько 12 мільярдів логінів і вкрадених паролів“, - йдеться у повідомленні.
Всі охочі могли за гроші дивитися й завантажувати зазначену базу даних.
Як повідомляє NOS, у ході обшуку правоохоронці знайшли у квартирі підозрюваного спеціальну апаратуру.
За даними слідства, чоловік відігравав роль посередника.
Зазначається, що затримання відбулося ще в середу завдяки співпраці нідерландської поліції разом із ФБР та правоохоронцями з Британії й Німеччини.
Сам сайт, на якому чоловік вивішував оголошення, вже не працює. Триває слідство.