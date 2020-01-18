У Нідерландах затримали чоловіка, який продавав 12 мільярдів вкрадених паролів

Правоохоронці затримали у нідерландському місті Арнем чоловіка, який пропонував базу даних із близько 12 мільярдами логінів та вкрадених паролів.

Про це повідомляє NOS.

“Поліція затримала 22-річного чоловіка з міста Арнем за підозрою в пропозиції купівлі близько 12 мільярдів логінів і вкрадених паролів“, - йдеться у повідомленні.

Всі охочі могли за гроші дивитися й завантажувати зазначену базу даних.

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Як повідомляє NOS, у ході обшуку правоохоронці знайшли у квартирі підозрюваного спеціальну апаратуру.

За даними слідства, чоловік відігравав роль посередника.

Зазначається, що затримання відбулося ще в середу завдяки співпраці нідерландської поліції разом із ФБР та правоохоронцями з Британії й Німеччини.

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Сам сайт, на якому чоловік вивішував оголошення, вже не працює. Триває слідство.