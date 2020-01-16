В Аргентині у літаку нідерландської авіакомпанії виявили 82 кг кокаїну.

Про це повідомляє NOS.

“У Буенос-Айресі затримали сімох людей після того, як у нідерландському літаку знайшли понад 82 кілограми кокаїну ”, - йдеться у повідомленні.

Літак нідерландської авіакомпанії Martinair Holland, штаб-квартира якої знаходиться в Схіпхолі, працює в сфері вантажних перевезень між більш ніж п'ятдесятьма пунктами призначення у всьому світі.

Читайте також: СБУ блокувала потужний наркотрафік прекурсорів з Європи

Влада Аргентини розслідує, як наркотики потрапили на борт.

Міністерство закордонних справ у Гаазі підтверджує затримання трьох нідерландців, але не конкретизує, в чому їх підозрюють. За даними ЗМІ, інші затримані - аргентинці.