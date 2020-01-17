СБУ блокувала хакерське угруповання з Вінниці

Служба безпеки України у межах реалізації комплексу заходів з протидії кіберзлочинності виявила та припинила діяльність хакерського угруповання, яке спеціалізується на наданні послуг «абузостійкого» хостингу.

Про це повідомляє пресслужба СБ України.

«Серверне обладнання хостингу використовувалось учасниками угруповання та третіми особами для здійснення кібератак на органи влади та управління України, об’єкти критичної інфраструктури України, банківські установи України та світу. Під час проведення слідчих дій оперативники спецслужби затримали у Вінниці організатора угруповання, який з 2011 року надавав власне серверне обладнання для розміщення, адміністрування та розповсюдження членами угруповання та третіми особами шкідливого програмного забезпечення, бот-мереж та проведення кібератак, у тому числі DDoS-атак на стратегічні об’єкти на території України та банківські установи інших держав. Зазначений «абузостійкий хостинг» був відомий у мережі Darknet під назвою ProHoster та Bulletproof.space», - йдеться у повідомленні.

Крім того, стало відомо, що для безперешкодного провадження своєї діяльності члени угруповання налагодили корумповані зв’язки з окремими представниками правоохоронних органів та органів влади України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що організатор хакерського угруповання свідомо надавав власне серверне обладнання для проведення кібератак на іноземні комерційні підприємства. Він також розміщував шахрайські ресурси, віруси-вимагачі, веб-ресурси, через які розповсюджувались вилучені з цивільного обігу об’єкти.

Зазначається, що наразі тривають невідкладні слідчі дії у межах кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України. Трьом особам оголошено про підозру у вчиненні вищезазначеного правопорушення. Організатора протиправної діяльності затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян України.

Вилучене під час обшуків комп’ютерне обладнання направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Операція проводилася спільно зі слідчими ГУ НП в м. Києві та прокуратурою м. Києва.

Фото: ssu.gov.ua