Російські хакери намагалися зламати сайт

Російські хакери намагалися зламати сайт "Кварталу 95" - NYT

Укрінформ
Російські військові хакери намагалися зламали сайт приватного акціонерного товариства «Студія Квартал-95».

Про це, повідомляє The New York Times.

Фішингова атака на «Квартал 95», за даними видання, очевидно, була спрямована на те, щоб роздобути електронні листи колишнього керівника компанії Івана Баканова, якого Президент Володимир Зеленський призначив головою Служби безпеки України в червні минулого року.

Атаку виявила фірма з кібербезпеки Area1 у Кремнієвій долині.

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Як повідомлялося, представники Area1 зафіксувала активність ГРУ Росії зі злому сайтів низки українських компаній напередодні Нового року. Серед них були дочірні фірми Burisma, а також «Студія Квартал-95».

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