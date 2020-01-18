Німецькі фермери на тракторах перекривали центр Берліна

Перший день роботи аграрної виставки «Зелений Тиждень» у Берліні супроводжувався акцією протесту, яку проводили аграрії та екоактивісти у центрі міста.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Центральну вулицю міста перекрили близько 1000 тракторів. Протестувальники мали гасла «З нами, а не замість нас» або «Вибачте, але інакше нас не почують». Водночас, на адресу політиків і споживачів лунало: «Ви не сієте. Ви не жнете. Але ви знаєте все краще».

По обіді протестувальники роз‘їхалися, проте обіцяли повернутися вже наступного дня.

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Тим часом, міністр продовольства та сільського господарства ФРН Юлія Клекнер заявила журналістам, що «ми маємо повну симпатію до людей, які працюють на землі». Водночас, вона наголосила на тому, що від фермерів очікують виконання вимог, зокрема в частині скорочення викидів в атмосферу, охорони природи.

"Сільське господарство розвивається, але паралельно з‘являється новий споживач, він хоче знати не тільки що в нього на столі, а й звідки воно, як вирощувалося та готувалося", - сказала міністр.

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Нагадаємо: у Німеччині, за даними Міністерства продовольства та сільського господарства, працює близько 277 тисяч аграрних господарств.