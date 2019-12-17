У Нідерландах розлючені фермери на тракторах страйкували біля парламенту

У Гаазі фермери на тракторах приїхали під стіни комплексу Бінненхоф, в якому знаходяться Генеральні штати (парламент Нідерландів) і резиденція прем'єр-міністра.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

У центрі міста знаходилисьблизько 40 тракторів. Правоохоронці перекрили усі заїзди та входи до комплексу Бінненхоф. Фермери заявили, що не планували штурмувати будівлю — люди просто вимагають, аби їх почули.

Мітинг у Гаазі через закиди, що сільське господарство і тваринництво – один з найбільших забруднювачів повітря та звинувачень про викиди вуглецю та азоту на фермах.

У Нідерландах розлючені фермери на тракторах оточили парламент // Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Також сьогодні Сенат прийняв закон, в якому, зокрема, йдеться про те, що фермери повинні використовувати корма, які обмежують викиди азоту.

Акція тривала близько двох годин. Усе пройшло спокійно. Після 22:00, за місцевим часом, фермери почали повертатися додому.