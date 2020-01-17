У Єврокомісії прокоментували заявку Газпрому щодо виключень для Nord Stream 2

Розгляд заявки Газпрому на виключення газопроводу Nord Stream 2 з-під дії правил Газової директиви ЄС належить до компетенції німецької влади.

Про це заявив речник Єврокомісії з питань енергетики Тім Мак-Фі на брифінгу у п'ятницю, 17 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заявнику, який запитує про таке виключення, необхідно надати докази виконання необхідних для такого виключення умов, і це є питанням національної влади, у даному випадку – національного регулятора Німеччини, оцінювати (ці докази) та приймати рішення щодо поданої заявки", - сказав речник Єврокомісії.

Як повідомлялося, керівництво проєкту Nord Stream 2 звернувся до німецького регулятора з проханням про виключення з-під дії загальноєвропейських правил.

За правилами ЄС, від загальних європейських вимог можна звільняти тільки ті об’єкти, будівництво яких завершилося до 23 травня 2019 року.

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У Єврокомісії, в свою чергу, підкреслили, що така можливість передбачена лише для газогонів, завершених до зазначеної дати.