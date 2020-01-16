Єврокомісія прослідкує за застосуванням правил ЄС до Nord Stream 2

У Брюсселі слідкуватимуть за тим, як Німеччина застосовуватиме нові газові правила ЄС до трубопроводу Nord Stream 2.

Про це заявив у четвер, 16 січня, речник Єврокомісії, повідомляє DW.

У Єврокомісії, за його словами, знають про запити компаній Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG на звільнення "Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" від виконання вимог Третього енергопакета ЄС. Ці запити були подані до німецького регулятора, тобто Федерального агентства з мереж. Зокрема, Nord Stream 2 AG подала заявку 10 січня, і своє рішення регулятор обіцяє ухвалити до 24 травня.

"Як країна-член ЄС, на території якої розташовано перший пункт приєднання ("Північного потоку-1" і "Північного потоку-2" до газотранспортної системи ЄС - ред.), Німеччина має право ухвалювати відповідне рішення після проведення консультацій з усіма державами-членами ЄС", - заявили у Єврокомісії.

Як повідомлялося, Євросоюз поширив на газопроводи з третіх країн своє газове законодавство (Третій енергопакет). Повне виключення із цих правил можливе лише для трубопроводів, завершених до 23 травня 2019 року, дня набуття чинності нововведень. Утім, коли в кінці минулого року Німеччина переносила нові норми ЄС у своє законодавство, то правлячі партії прибрали формулювання, де говориться про 23 травня.

У Єврокомісії наголосили, що виключення можливе лише для газогонів, завершених до цієї дати: "Ми будемо слідкувати за тим, щоб держави-члени ЄС застосовували ці правила коректно".

Читайте також: Меркель виступає за збільшення інвестицій в українську ГТС

Якщо для Nord Stream 2 не буде застосоване виключення, то його компанії-оператору доведеться відповідати низці жорстких вимог для введення труби в експлуатацію. Головне з них: ця компанія повинна бути цілковито незалежною від власника газопроводу, тобто "Газпрому". Крім того, оператору доведеться або надавати потужності Nord Stream 2 іншим постачальникам, крім російського монополіста, або ж тримати частину труби порожньою.