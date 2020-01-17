Цьогорічна аграрна виставка «Зелений тиждень», яка проводиться у 85-й раз, побила рекорд за кількістю учасників.

Дані, як повідомляє кореспондент Укрінформу, оприлюднили на церемонії відкриття виставки 16 січня увечері.

«Понад 1800 експонентів з 72 країн беруть участь у виставці», - повідомив виконовчий директор виставкового центру Messe Berlin Крістіан Гьоке.

Понад 70 країн представляють свою продукцію на «Зеленому тижні» в Берліні

За 94-річну історію проведення експо це найбільша кількість. Минулого року було 1750 експонентів з 61 країни.

Україна цього року не має свого національного павільйону. Втім, делегація у складі заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торгового представника України Тараса Качки та заступника міністра Тараса Висоцького бере участь у 12 Світовому форумі продовольства та сільського господарства (GFFA - 2020), який проходить на полях експо та інших заходах за участі керівників аграрних відомств понад 70 держав. Загалом у рамках виставки пройде понад 300 різноманітних конференцій, форумів, дискусій тощо.

Акцентом виставки в цьому році є кліматичні зміни, їх вплив на сільске господарство та розвиток екологічної агропромисловості. Свій інформаційний стенд організував рух Fridays for Future.

«Gruеne Woche» – найбільша профільна виставка в світі. Вона бере свій початок з 1926 року.