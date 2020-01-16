На "Зелений тиждень" у Берліні їде українська делегація

Українська делегація на чолі з керівниками Мінекономіки бере участь у Світовому форумі продовольства та сільського господарства в рамках "Зеленого тижня - 2020" (Берлін).

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"З 16 по 18 січня у м. Берлін (Німеччина) українська делегація під головуванням заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торгового представника України Тараса Качки та за участі заступника міністра Тараса Висоцького бере участь у Світовому форумі продовольства та сільського господарства (GFFA - 2020) в рамках проведення 85-ої міжнародної агропромислової виставки "Grune Woche – 2020" ("Зелений тиждень - 2020" - ред.)", - ідеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що заступники міністра економіки візьмуть участь у панельних дискусіях щодо досягнення Цілей сталого розвитку, торгівлі в період зміни клімату, міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією зі Східною Європою та Азією, а також виступатимуть на Берлінській конференції керівників міністерств сільського господарства.

Крім того, передбачено участь Висоцького в офіційному відкритті "Зеленого тижня-2020", проведення панельної дискусії "Розвиток українського сільського господарства: шанси для німецької торгівлі" та інших заходах.

Програма форуму передбачає участь офіційної делегації у 16-му засіданні українсько-німецького аграрного комітету, низці двосторонніх зустрічей з керівниками аграрних міністерств інших країн, експертних панельних дискусіях, відвідання національних стендів виставки та офіційні візити до посольств різних країн.

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Як повідомлялось, із 17 по 26 січня цього року пройде "Grune Woche – 2020" ("Зелений тиждень - 2020") – одна з найбільших і найпрестижніших агропромислових виставок у світі, яка була заснована у Берліні в 1926 році.

Щороку у рамках виставки у Берліні відбувається понад 300 форумів, семінарів, конференцій та засідань комітетів. Також виставка є платформою для Світового форуму продовольства та сільського господарства (GFFA).