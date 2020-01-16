На "Зелений тиждень" у Берліні їде українська делегація
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"З 16 по 18 січня у м. Берлін (Німеччина) українська делегація під головуванням заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торгового представника України Тараса Качки та за участі заступника міністра Тараса Висоцького бере участь у Світовому форумі продовольства та сільського господарства (GFFA - 2020) в рамках проведення 85-ої міжнародної агропромислової виставки "Grune Woche – 2020" ("Зелений тиждень - 2020" - ред.)", - ідеться у повідомленні.
У пресслужбі додали, що заступники міністра економіки візьмуть участь у панельних дискусіях щодо досягнення Цілей сталого розвитку, торгівлі в період зміни клімату, міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією зі Східною Європою та Азією, а також виступатимуть на Берлінській конференції керівників міністерств сільського господарства.
Крім того, передбачено участь Висоцького в офіційному відкритті "Зеленого тижня-2020", проведення панельної дискусії "Розвиток українського сільського господарства: шанси для німецької торгівлі" та інших заходах.
Програма форуму передбачає участь офіційної делегації у 16-му засіданні українсько-німецького аграрного комітету, низці двосторонніх зустрічей з керівниками аграрних міністерств інших країн, експертних панельних дискусіях, відвідання національних стендів виставки та офіційні візити до посольств різних країн.
Як повідомлялось, із 17 по 26 січня цього року пройде "Grune Woche – 2020" ("Зелений тиждень - 2020") – одна з найбільших і найпрестижніших агропромислових виставок у світі, яка була заснована у Берліні в 1926 році.
Щороку у рамках виставки у Берліні відбувається понад 300 форумів, семінарів, конференцій та засідань комітетів. Також виставка є платформою для Світового форуму продовольства та сільського господарства (GFFA).