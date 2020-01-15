Британський посол поїхав з Ірану

Посол Британії в Тегерані Роб Макейр залишив Іран після того, як його минулого тижня затримали іранські силовики через участь у протесті.

Про це повідомляє IRNA.

"Посол Сполученого Королівства в Ірані покинув країну з попереднім повідомленням та відповідно до протоколу", - йдеться у повідомленні.

Водночас не уточнюється час його від'їзду та місце його призначення.

На підставі дипломатичних протоколів будь-який посол чи дипломатичний представник у країні перебування має право повернутися до своєї країни для отримання призначення чи будь-якого іншого питання після подання офіційної ноти про його від'їзд.

Водночас у МЗС Британії заявили, що Макейр планував відвідати Британію ще до арешту, щоб провести низку зустрічей, після чого повернеться назад до Ірану.

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"Посол Роб Макейр повертається до Британії сьогодні (в середу) з давно запланованим візитом... Він матиме низку зустрічей, перебуваючи у Великобританії, і дуже багато справ, як і зазвичай. Він повернеться до Ірану найближчими днями", - заявили у Форин-офіс (FCO).

Як повідомлялося, посла Великої Британії в Ірані Роберта Макейра заарештували 11 січня в Тегерані. Він був на акції з ушанування пам'яті загиблих у катастрофі, що сталася з вини іранських військових. Поступово жалобний захід перетворився на акцію протесту, учасники якої вимагали відставки влади Ірану.

Макейр сказав, що він залишив ходу щойно вона переросла в протести, і був заарештований на шляху до посольства.

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Ірану, щоб висловити йому рішучий протест проти неприйнятного затримання свого посла.

Після цього Іран оголосив посла Великої Британії в Тегерані персоною нон грата і вимагав його вислання.

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