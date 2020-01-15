Емісар Держдепу США їде до Литви обговорювати загрози з боку РФ
Про це поінформували в середу в дипломатичному відомстві США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Посол Рікер візьме участь у щорічній "Сніговій зустрічі", організованій МЗС Литовської Республіки у Тракаї, де він обговорить відносини США і Європи, а також візьме участь в інших дискусіях щодо глобальних викликів", - зауважили в Держдепі.
Крім того, Рікер проведе зустрічі у Вільнюсі з ключовими представниками урядів країн регіону, зазначається в повідомленні.
Так звана "Снігова зустріч" у Тракаї є закритим форумом, який проводиться на початку січня впродовж останніх 13 років. Захід збирає щорічно понад сто політиків, експертів у сфері зовнішніх відносин, оборони й безпеки, дипломатів ЄС, НАТО, а також країн-партнерів, у тому числі України.
На форумі обговорюються, зокрема, загрози з боку Росії, агресія проти України, зміцнення трансатлантичних відносин, посилення європейської безпеки. Організатором зустрічі виступає Міністерство закордонних справ Литви.