Емісар Держдепу США їде до Литви обговорювати загрози з боку РФ

Керівник Бюро з питань Європи і Євразії Держдепартаменту США посол Філіп Рікер, який відповідає за "український" напрям зовнішньої політики, вирушає до Литви з дводенним візитом для обговорення глобальних викликів.

Про це поінформували в середу в дипломатичному відомстві США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Посол Рікер візьме участь у щорічній "Сніговій зустрічі", організованій МЗС Литовської Республіки у Тракаї, де він обговорить відносини США і Європи, а також візьме участь в інших дискусіях щодо глобальних викликів", - зауважили в Держдепі.

Крім того, Рікер проведе зустрічі у Вільнюсі з ключовими представниками урядів країн регіону, зазначається в повідомленні.

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Так звана "Снігова зустріч" у Тракаї є закритим форумом, який проводиться на початку січня впродовж останніх 13 років. Захід збирає щорічно понад сто політиків, експертів у сфері зовнішніх відносин, оборони й безпеки, дипломатів ЄС, НАТО, а також країн-партнерів, у тому числі України.

На форумі обговорюються, зокрема, загрози з боку Росії, агресія проти України, зміцнення трансатлантичних відносин, посилення європейської безпеки. Організатором зустрічі виступає Міністерство закордонних справ Литви.