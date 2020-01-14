Штати розширили санкції проти КНДР

США внесли у чорний список ще дві північнокорейські компанії, що займаються відправленням нелегальної робочої сили за кордон.

Про це йдеться у заяві на сайті Мінфіну США.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про два доповнення (у чорний список - ред.), пов'язаних з Північною Кореєю, в яких основна увага приділяється продовженню поставок незаконної робочої сили урядом Північної Кореї на зарубіжні ринки", - йдеться у повідомленні.

Санкції запроваджено проти двох юридичних осіб: компанії Namgang Trading Corporation, що займається вивезенням працівників із КНДР з метою отримання доходу для уряду країни. За даними відомства, працівників вивозили в Росію, Нігерію і країни Близького Сходу.

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І північнокорейської компанії Beijing Sukbakso, що базується у Китаяї, та яка обслуговує як мінімум частину поїздок і логістики для робітників Namgang Trading Corporation за кордон.

Таким чином все майно й активи цих об'єктів у США заморожено, а американським фізичним і юридичним особам заборонено вести з ними бізнес.