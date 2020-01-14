Польща боротиметься за історичну правду - Моравецький

Варшава і надалі боротиметься за історичну правду, аби країну не ставили в один ряд із злочинцями.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, зустрічаючись з активом провладної партії “Право і Справедливість” (PiS) у Підкарпатському воєводстві на півдні країни, інформує кореспондент Укрінформу.

“Від того, хто переможе у боротьбі за пам’ять, залежить, як нас називатимуть: спільниками злочинців, чи тими, хто з високо піднятою головою є нащадками прекрасних героїв з часів найстрашнішої Другої світової війни”, - підкреслив Моравецький.

Як відомо, наприкінці грудня президент Росії Володимир Путін під час публічних заходів кілька разів заявив, що Польща сама була агресором перед Другою світовою війною, СРСР не окуповував Польщу, а серед її чиновників були відверті антисеміти. На це рішуче відреагувала Варшава, яка викликала на розмову посла РФ у Польщі Андрєєва, а глава польського уряду Матеуш Моравецький виступив із заявою, в якій засудив останні заяви Путіна.