Трамп: Мене абсолютно не хвилює, чи піде Іран на переговори
Про це він написав у Twitter.
"Насправді, мене абсолютно не хвилює, чи підуть вони на переговори. Це буде повністю залежати від них, але ніякої ядерної зброї та не вбивайте своїх протестувальників", – йдеться у твіті.
مشاور امنیت ملی امروز عنوان کرد كه تحریم ها و اعتراضات، ایران را«به شدت تحت فشار»قرار داده است و آنها را مجبور به مذاكره می كند.در واقع، اصلا برایم اهمیتی نداردکه آیا آنها مذاکره می کنند یا نه.این کاملاً به عهده ی خودشان است، اما سلاح هسته ای نداشته باشیدو«معترضان خود را نکشید.» https://t.co/DBGGs8QFcJ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020
Раніше радник з нацбезпеки Роберт О'Брайен висловив упевненість, що через протести та санкції Іран буде змушений почати переговорний процес зі Сполученими Штатами.
Як повідомлялося, відносини між США та Іраном загострилися після знищення американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані. В ніч на 8 січня Іран обстріляв ракетами дві військові бази США на території Іраку.
Вранці 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані розбився літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. На його борту знаходилися 176 осіб, всі загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великобританії.
Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Проте вранці 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.
Фото: RS / CNP / MPI / Capital Pictures / Scanpix / LETA