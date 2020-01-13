Трамп: Мене абсолютно не хвилює, чи піде Іран на переговори

Американський президент Дональд Трамп заявив, що йому все одно, чи піде Іран на переговори, і поклав відповідальність за діалог на Тегеран.

Про це він написав у Twitter.

"Насправді, мене абсолютно не хвилює, чи підуть вони на переговори. Це буде повністю залежати від них, але ніякої ядерної зброї та не вбивайте своїх протестувальників", – йдеться у твіті.

مشاور امنیت ملی امروز عنوان کرد كه تحریم ها و اعتراضات، ایران را«به شدت تحت فشار»قرار داده است و آنها را مجبور به مذاكره می كند.در واقع، اصلا برایم اهمیتی نداردکه آیا آنها مذاکره می کنند یا نه.این کاملاً به عهده ی خودشان است، اما سلاح هسته ای نداشته باشیدو«معترضان خود را نکشید.» https://t.co/DBGGs8QFcJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020

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Раніше радник з нацбезпеки Роберт О'Брайен висловив упевненість, що через протести та санкції Іран буде змушений почати переговорний процес зі Сполученими Штатами.

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Як повідомлялося, відносини між США та Іраном загострилися після знищення американськими військовими іранського генерала Касема Сулеймані. В ніч на 8 січня Іран обстріляв ракетами дві військові бази США на території Іраку.

Вранці 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані розбився літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. На його борту знаходилися 176 осіб, всі загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великобританії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Проте вранці 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими.

Фото: RS / CNP / MPI / Capital Pictures / Scanpix / LETA