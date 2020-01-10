У Казахстані назвали основну версію аварії літака Bek Air

Заступник прем'єр-міністра Казахстану Роман Скляр заявив, що основною версією катастрофи літака Bek Air, що сталася поблизу Алма-Ати 27 грудня, є версія обмерзання повітряного судна.

Про це він повідомив на брифінгу, інформує Tengri News.

"Комісія відзначає факт про ймовірність відкладення льоду на поверхні повітряного судна, яке простояло на стоянці близько двох діб. З урахуванням вивченої метеорологічної інформації та аналізу параметричних даних бортового самописця основною версієюкатастрофи, що сталася, є версія обмерзання повітряного судна", - сказав Скляр.

Він також додав, що перед вильотом літак Bek Air обробили спеціальною рідиною проти обмерзання частково, - лише стабілізатор, а крила не оброблялися.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував рейс Алма-Ата - Нур-Султан, розбився під час зльоту 27 грудня. На його борту знаходилися 93 пасажири і 5 членів екіпажу.

За останніми даними МВС Казахстану, в авіакатастрофі загинули 12 осіб, у тому числі командир екіпажу, ще 49 осіб були госпіталізовані, з них 18 - у тяжкому стані.

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Серед постраждалих також були двоє громадян України. Вони отримали травми середньої тяжкості, але загрози їхньому життю немає.

Фото: АА