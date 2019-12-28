Катастрофа у Казахстані: авіакомпанія Bek Air не мала сертифіката безпеки
Про це повідомляє Zakon.kz.
"Авіакомпанія Bek Air не має сертифіката безпеки IOSA, а тому не могла виконувати міжнародні рейси", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляє портал, для здійснення польотів у межах країни такого сертифіката не потрібно.
За правилами компанія має підтверджувати льотну придатність свого авіапарку в Комітеті цивільної авіації Казахстану. Однак у травні 2019 року Bek Air зміг переконати КЦА в якості своїх літаків.
Зазначається, що Bek Air єдина авіакомпанія в Казахстані не має сертифіката IOSA.
Раніше стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив перевірити всі авіакомпанії в країні після авіакатастрофи літака авіакомпанії Bek Air.
Як повідомляв Укрінформ, пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував рейс Алмати - Нур-Султан, розбився під час зльоту. На його борту знаходилися 93 пасажири і 5 членів екіпажу.
За останніми даними МВС Казахстану, в авіакатастрофі загинуло 12 осіб, у тому числі командир екіпажу, ще 49 осіб було госпіталізовано, з них 18 - у важкому стані.
Серед постраждалих також було двоє громадян України. Вони отримали травми середньої тяжкості, але загрози їхньому життю немає.
Фото: АА