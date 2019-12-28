Катастрофа у Казахстані: авіакомпанія Bek Air не мала сертифіката безпеки

Авіакомпанія Bek Air, чий літак вчора розбився під час зльоту біля Алмати, не мала сертифіката IOSA для виконання міжнародних рейсів.

Про це повідомляє Zakon.kz.

"Авіакомпанія Bek Air не має сертифіката безпеки IOSA, а тому не могла виконувати міжнародні рейси", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє портал, для здійснення польотів у межах країни такого сертифіката не потрібно.

За правилами компанія має підтверджувати льотну придатність свого авіапарку в Комітеті цивільної авіації Казахстану. Однак у травні 2019 року Bek Air зміг переконати КЦА в якості своїх літаків.

Зазначається, що Bek Air єдина авіакомпанія в Казахстані не має сертифіката IOSA.

Раніше стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив перевірити всі авіакомпанії в країні після авіакатастрофи літака авіакомпанії Bek Air.

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Як повідомляв Укрінформ, пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував рейс Алмати - Нур-Султан, розбився під час зльоту. На його борту знаходилися 93 пасажири і 5 членів екіпажу.

За останніми даними МВС Казахстану, в авіакатастрофі загинуло 12 осіб, у тому числі командир екіпажу, ще 49 осіб було госпіталізовано, з них 18 - у важкому стані.

Серед постраждалих також було двоє громадян України. Вони отримали травми середньої тяжкості, але загрози їхньому життю немає.

Фото: АА