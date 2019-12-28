Авіакатастрофа у Казахстані: з'явилося відео з порятунком немовляти

В мережі з'явилося відео з порятунком немовляти з лайнера, який розбивя у Казахстані.

На відео видно, як рятувальник біжить у бік автомобіля швидкої допомоги, притискаючи до себе немовля.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував рейс Алмати - Нур-Султан, розбився на зльоті. На його борту перебували 93 пасажири й 5 членів екіпажу.

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За останніми даними МВС Казахстану, в авіакатастрофі загинули 12 осіб, у тому числі командир екіпажу, ще 49 осіб були госпіталізовані, з них 18 - у важкому стані.

Серед постраждалих також було двоє громадян України. Вони отримали травми середньої тяжкості, але загрози їхньому життю немає.

Фото: фейсбук Denis Krivosheyev