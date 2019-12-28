Авіакатастрофа у Казахстані: з'явилося відео з порятунком немовляти
Укрінформ
В мережі з'явилося відео з порятунком немовляти з лайнера, який розбивя у Казахстані.
На відео видно, як рятувальник біжить у бік автомобіля швидкої допомоги, притискаючи до себе немовля.
Як повідомляв Укрінформ, пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував рейс Алмати - Нур-Султан, розбився на зльоті. На його борту перебували 93 пасажири й 5 членів екіпажу.
За останніми даними МВС Казахстану, в авіакатастрофі загинули 12 осіб, у тому числі командир екіпажу, ще 49 осіб були госпіталізовані, з них 18 - у важкому стані.
Серед постраждалих також було двоє громадян України. Вони отримали травми середньої тяжкості, але загрози їхньому життю немає.
Фото: фейсбук Denis Krivosheyev