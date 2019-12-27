В авіакатастрофі у Казахстані загинула журналістка

Журналістка порталу Informburo.kz Дана Круглова загинула в результаті аварії літака поблизу Алмати.

Про це повідомляє КТК.

"Випусковий редактор Informburo.kz Дана Круглова також стала жертвою авіакатастрофи в районі селища Кизил Ту в Алматинській області", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що поїздка на цьому літаку залишалася під питанням, оскільки в Алмати у неї були заплановані робочі зустрічі. Однак Круглова хотіла зустріти Новий рік з батьками в Нур-Султані, у зв'язку з чим і прийняла рішення полетіти цим рейсом.

За словами головного редактора порталу Михайла Дорофеєва, Круглова була чесною, сміливою і водночас об'єктивною, і додав, що це страшна втрата для всіх у редакції.

Вона народилася 8 квітня 1984 року, закінчила Карагандинський державний університет імені Букетова за фахом «Журналістика». Працювати в Informburo.kz почала в 2016 році на посаді репортера. На початку цього року вона стала випусковим редактором порталу.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував рейс Алмати - Нур-Султан, розбився при зльоті. На його борту знаходилися 93 пасажири і 5 членів екіпажу.

За останніми даними МВС Казахстану, в авіакатастрофі загинули 12 осіб, у тому числі командир екіпажу, ще 49 осіб були госпіталізовані, з них 18 - у тяжкому стані.

Серед постраждалих також були двоє громадян України. Вони отримали травми середньої тяжкості, але загрози їхньому життю немає.