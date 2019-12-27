На борту літака, який впав у Казахстані, були двоє українців - вони живі

На борту літака авіакомпанії Bek Air, що розбився в Казастані, були двоє громадян України, вони живі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Казахстан з посиланням на МВС Казахстану.

"На борту літака, що впав поблизу Алмати, були двоє громадян України, 1 громадянин Киргизстану й 1 громадянин Китаю", - йдеться в повідомленні.

Пізніше в МВС заявили, що всі іноземці живі.

За словами віцепрем'єра Казахстану Романа Скляра, нині розглядаються дві версії катастрофи - помилка пілота або технічна причина.

Як повідомляє Tengri News, 28 грудня у Казахстані оголошено днем загальнонаціональної жалоби.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував рейс Алмати - Нур-Султан, розбився під час зльоту. На його борту знаходилося 95 пасажирів і 5 членів екіпажу. Уже відомо про 15 загиблих і 66 госпіталізованих.

Фото: Комітет з НС МВС Казахстану