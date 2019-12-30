Слідство назвало три версії авіакатастрофи у Казахстані

"Слідчі розглядають помилку екіпажу, технічну несправність та роботу навігаційних служб в якості можливих причин катастрофи літака Bek Air поблизу Алмати", - йдеться у повідомленні.

За словами Тургумбаєва, наразі проводиться огляд місця події та демонтаж повітряного лайнера.

Він додав, що літак буде передислоковано на територію аеропорту, де більш детально проводитиметься його огляд.

Раніше стало відомо, що авіакомпанія Bek Air, чий літак 27 грудня розбився на зльоті біля Алмати, не мала сертифікат IOSA для виконання міжнародних рейсів.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський літак авіакомпанії Bek Air, що виконував рейс Алмата - Нур-Султан, розбився на зльоті. На його борту знаходилися 93 пасажири та 5 членів екіпажу.

За останніми даними МВС Казахстану, в авіакатастрофі загинули 12 осіб, у тому числі командир екіпажу, ще 49 осіб були госпіталізовані, з них 18 - у тяжкому стані.

Серед постраждалих також були двоє громадян України. Вони отримали травми середньої тяжкості, але загрози їхньому життю немає.

Фото: АА