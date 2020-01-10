В аеропорту Анталії здійснив екстрену посадку російський літак
Укрінформ
Пасажирський літак російської компанії Nordwind Airlines здійснив жорстку екстрену посадку в аеропорту турецької Анталії.
Про це повідомляє новинний сайт MyNet.
"Повітряне судно, що летіло за маршрутом з Росії в Анталію, здійснило приземлення в умовах великої небезпеки", - йдеться в повідомленні.
За даними сайту, в результаті екстреної посадки стійка шасі пробила фюзеляж літака під час приземлення.
Літак, що летів з Москви, запросив екстрену посадку через задимлення.
В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Фото з сайту mynet.com