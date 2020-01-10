В аеропорту Анталії здійснив екстрену посадку російський літак

Пасажирський літак російської компанії Nordwind Airlines здійснив жорстку екстрену посадку в аеропорту турецької Анталії.

Про це повідомляє новинний сайт MyNet.

"Повітряне судно, що летіло за маршрутом з Росії в Анталію, здійснило приземлення в умовах великої небезпеки", - йдеться в повідомленні.

За даними сайту, в результаті екстреної посадки стійка шасі пробила фюзеляж літака під час приземлення.

Літак, що летів з Москви, запросив екстрену посадку через задимлення.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Фото з сайту mynet.com