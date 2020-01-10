Глава МЗС Франції: Іран може отримати ядерну зброю за рік-два

Іран може отримати ядерну зброю, якщо вийде із Віденської угоди.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в ефірі RTL.

«Якщо вони продовжать вихід із Віденської угоди (про іранську ядерну програму – ред.), тоді – так, в осяжний період часу, від одного до двох років, вони можуть мати доступ до ядерної зброї, що не є допустимим варіантом», - заявив глава МЗС Франції.

Як відомо, у 2015 році у Відні був підписаний Спільний всеосяжний план дій, за яким Іран відмовлявся продовжувати виконувати свою ядерну програму. Віденську угоду підписали у форматі Р5+, тобто п’ять постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Німеччина.

США за наполяганням президента Дональда Трампа у травні 2018 року вийшли з угоди та відновили санкції проти Ірану.