Японія вшановує пам’ять загиблих у катастрофі літака МАУ

Японія вшановує пам’ять загиблих у катастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" та висловлює співчуття їхнім сім’ям.

Про це йдеться у заяві прессекретаря МЗС Японії щодо катастрофи літака МАУ в Ірані.

"У зв’язку з катастрофою літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані 8 січня, що забрала багато людських життів, Японія вшановує пам’ять жертв та висловлює найглибші співчуття їхнім сім’ям, які нині перебувають у скорботі", - зазначається у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

На борту літака перебували 176 осіб. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українські фахівці розглядають загалом сім версій катастрофи літака МАУ. Серед основних - ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор"; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух усередині літака в результаті терористичного акту.

Крім того, 9 січня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, літак МАУ зазнав катастрофи в Ірані внаслідок влучання іранської ракети.

Президент України Володимир Зеленський 10 січня заявив, що версія про влучання ракети в український літак в Ірані не виключається, але наразі не підтверджена, та закликав міжнародних партнерів надати дані, які є у них і які стосуються трагедії, у розпорядження комісії з розслідування причин авіакатастрофи.

Фото: АА