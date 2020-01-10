У Сеймі Польщі висловили співчуття Україні з приводу катастрофи літака МАУ

“Віцемаршалок Сейму Малгожата Госєвська зробила запис в Книзі співчуття у Посольстві України в зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані”, - повідомили в посольстві.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ.

На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. За даними МЗС, серед загиблих 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадянина ФРН і Великої Британії.