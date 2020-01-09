У Брюсселі відбудеться надзвичайна зустріч експертів з авіабезпеки

У п’ятницю, 10 січня, у Брюсселі відбудеться надзвичайна зустріч експертів з авіаційної безпеки щодо ризиків, які спричинені ескалацією напруження в регіоні Близького Сходу.

Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії з питань регіональної політики і транспорту Стефан де Кеєрсмакер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дуже важливо, що завтра відбудеться надзвичайна зустріч експертів у сфері європейської авіаційної безпеки, яку ми називаємо Групою з інтегрованої оцінки авіаційної безпеки та ризиків, яка зважить можливі ризики та наслідки, що були спричинені поточною напругою та її ескалацією, наявні загрози у цьому регіоні та прийматиме рішення щодо можливих подальших спільних дій», - сказав речник Єврокомісії.

Він нагадав, що напередодні Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) рекомендувало національним авіаційним органам в країнах ЄС уникати здійснення комерційних авіаційних операцій у повітряному просторі Іраку.

«Ми знаємо, що деякі країни-члени вже поширили інформацію (щодо обмеження польотів) стосовно власних авіаліній, інші розглядають подальші кроки», - додав Кеєрсмакер.