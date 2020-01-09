Трагедія літака МАУ: п’ять країн в ОБСЄ закликали до безумовної підтримки слідства

Україна, Канада, Німеччина, Швеція та Велика Британія наголосили на важливості безумовної підтримки експертів, які будуть долучені до розслідування причин катастрофи авіалайнера "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752.

Відповідну заяву від імені делегацій цих країн в ОБСЄ зачитав постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на спеціальному засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Обставини цієї катастрофи досі не відомі. Зараз експерти мають її розслідувати та знайти відповіді на запитання, що спричинило аварію. Для цього наші експерти мають одержати безумовну підтримку у розслідуванні інциденту", - йдеться у заяві.

У ній також містяться слова вдячності всім країнам - учасницям ОБСЄ, які висловили співчуття родичам та близьким жертв авіакатастрофи.

Як повідомляв Укрінформ, літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився невдовзі після вильоту з Тегерана вранці 8 січня 2020 року. Ніхто зі 176 людей на борту не вижив.

За оновленою інформацією, на борту перебували 11 громадян України (2 пасажири та 9 членів екіпажу), 63 – Канади, 82 - Ірану, 10 - Швеції, 4 – Афганістану, по 3 - Німеччини та Великої Британії.