Посольство США в Іраку обстріляли ракетами - ЗМІ

Дві ракети системи реактивного залпового вогню розірвалися поблизу посольства США в Іраку.

Про це із посиланням на власні джерела у міністерстві внутрішніх справ Іраку пише Xinhua.

“Обстріл трапився близько півночі, коли дві ракети приземлилися поблизу посольства США у “зеленій зоні”, в якій також розміщуються деякі ключові іракські урядові будівлі”, - стверджує Xinhua.

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Наразі інформації про постраждалих унаслідок обстрілу немає.

“Зелена зона” у Багдаді займає близько 10 км кв на західному березі ріки Тигр, що протікає через столицю Іраку.