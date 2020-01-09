Посольство США в Іраку обстріляли ракетами - ЗМІ
Укрінформ
Дві ракети системи реактивного залпового вогню розірвалися поблизу посольства США в Іраку.
Про це із посиланням на власні джерела у міністерстві внутрішніх справ Іраку пише Xinhua.
“Обстріл трапився близько півночі, коли дві ракети приземлилися поблизу посольства США у “зеленій зоні”, в якій також розміщуються деякі ключові іракські урядові будівлі”, - стверджує Xinhua.
Наразі інформації про постраждалих унаслідок обстрілу немає.
“Зелена зона” у Багдаді займає близько 10 км кв на західному березі ріки Тигр, що протікає через столицю Іраку.