МЗС Іраку викликало іранського посла через авіаудари по військових базах

МЗС Іраку викликало іранського посла через авіаудари по військових базах

Укрінформ
Міністерство закордонних справ Іраку засудило ракетні удари Ірану по американських військових базах на своїй території та викликало посла Ірану в Багдаді для висловлення протесту.

Про це повідомляє агенція SPA.

"Міністерство закордонних справ Іраку сьогодні викликало посла Ірану, щоб повідомити йому, що Багдад засуджує дії його країни, а саме ракетні удари по військових базах на іракській території, оскільки такі дії порушують суверенітет Іраку", - йдеться у повідомленні.

МЗС Іраку закликало всі зацікавлені сторони до стриманості та роботи в напрямку послаблення напруги в регіоні та не перетворення території Іраку на майданчик військових дій.

Як повідомлялося, напередодні Іран запустив кілька ракет по американській військовій базі "Аін Аль-Асад" на заході Іраку, де також дислоковані контингенти інших країн, як помсту за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

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Ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч проти 3 січня внаслідок американського повітряного удару був убитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс.

Іран заявив про «жорстоку помсту» США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ з країни.

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