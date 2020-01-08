МЗС Іраку викликало іранського посла через авіаудари по військових базах

"Міністерство закордонних справ Іраку сьогодні викликало посла Ірану, щоб повідомити йому, що Багдад засуджує дії його країни, а саме ракетні удари по військових базах на іракській території, оскільки такі дії порушують суверенітет Іраку", - йдеться у повідомленні.

МЗС Іраку закликало всі зацікавлені сторони до стриманості та роботи в напрямку послаблення напруги в регіоні та не перетворення території Іраку на майданчик військових дій.

Як повідомлялося, напередодні Іран запустив кілька ракет по американській військовій базі "Аін Аль-Асад" на заході Іраку, де також дислоковані контингенти інших країн, як помсту за вбивство іранського генерала Касема Сулеймані.

Ситуація в регіоні Близького Сходу різко загострилася після того, як у ніч проти 3 січня внаслідок американського повітряного удару був убитий іранський генерал Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс.

Іран заявив про «жорстоку помсту» США. Парламент Іраку висловився за виведення американських військ з країни.