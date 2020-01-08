Ратифікація угоди про кордон із Росією малоймовірна - прем'єр Естонії

Естонський прем'єр-міністр Юрі Ратас підтвердив, що ратифікація договору про державний кордон між Естонією і РФ в найближчі роки малоймовірна.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

За словами прем'єра Естонії, ратифікація прикордонного договору з Росією в найближчі роки навряд чи відбудеться, в першу чергу, у зв'язку з незацікавленістю в ратифікації угоди Держдуми РФ. «Роки показали, що насправді у Державної думи немає до цього інтересу. Найімовірніше, від цього (там) відмовилися», - пояснює Ратас.

На думку естонського прем'єр-міністра, договір все ж таки варто було б ратифікувати. «Краще, щоб була конкретика, ясність, це потрібно. Але я не думаю, що в найближчі роки це дуже ймовірно», - заявив Ратас.

Він зазначив, що нинішня естонська панівна коаліція не має єдиної позиції з цього питання. Ратас, водночас, підкреслив, що кажучи про прикордонний договір з Росією, не можна забувати і принципи Тартуського мирного договору 1920 року (згідно з яким територія Естонії була більше, але після окупації країни Радянським Союзом частина території була передана зі складу Естонської РСР до складу РРФСР).

При цьому Ратас вважає, що Естонія і Росія повинні «намагатися підтримувати діалог», але «зрозуміло, на платформі тих цінностей, які важливі для Естонії та її союзників».

Як повідомлялося, напередодні спікер Рійґікоґу (парламенту) Естонії Хенн Пиллуаас заявив, що панівна в Естонії коаліція не має наміру давати хід ратифікації угоді про кордон з РФ, підписаній в 2014 році.

За його словами, ратифікація угоди про кордон призведе до втрати сили положень підписаної в 1920 році Тартуської мирної угоди, згідно з якою частина території нинішньої РФ була закріплена за незалежною Естонією.

Естонія - парламентська республіка. Після виборів в березні 2019 року в Рійгікогу (101 депутат) партії, що зайняли 2-4 місця, сформували правлячу коаліцію: Центристська партія (26 місць), Консервативна народна партія Естонії, EKRE, (19), Партія Isamaa/Вітчизна (12) . Спікер парламенту Хенн Пиллуаас входить до EKRE, прем'єр-міністр Юрі Ратас - до Центристської партії.