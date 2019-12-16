Голову МВС Естонії можуть відправити у відставку через критику фінського прем'єра
Про це Кальюлайд заявила в інтерв'ю Postimees.
«Я попросила прем'єр-міністра зважити можливість звільнити міністра внутрішніх справ з посади. Неможливо одночасно бути приватною особою або головою партії і водночас не зважати на те, що твої слова демонструють позицію уряду », - сказала глава Естонії.
Проте, за її словами, Ратас "не сприйняв це всерйоз".
Раніше Хельме заявляв, що Ратас не пропонував йому подати у відставку.
Як повідомлялося, глава МВС Естонії Март Хельме в ефірі радіостанції TRE, коментуючи призначення Санни Марін, сказав, що "продавщиця піднялася до прем'єр-міністра", а інших членів фінського уряду назвав "вуличними активістами і неуками". При цьому він висловив сумнів, що новий уряд зможе відстоювати національні інтереси.
Парламентська опозиція заявила, що ініціює вотум недовіри главі МВС, якщо прем'єр-міністр Ратас до вечора понеділка не відправить його у відставку.
Пізніше президент Естонії Керсті Кальюлайд принесла вибачення президенту Фінляндії Саулі Ніїністьо за висловлювання міністра внутрішніх справ Естонії.