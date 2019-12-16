Голову МВС Естонії можуть відправити у відставку через критику фінського прем'єра

Президент Естонії Керсті Кальюлайд запропонувала прем'єр-міністру Юрі Ратасу відправити у відставку міністра внутрішніх справ Марта Хельме після його висловлювань на адресу глави уряду Фінляндії Санни Марін.

Про це Кальюлайд заявила в інтерв'ю Postimees.

«Я попросила прем'єр-міністра зважити можливість звільнити міністра внутрішніх справ з посади. Неможливо одночасно бути приватною особою або головою партії і водночас не зважати на те, що твої слова демонструють позицію уряду », - сказала глава Естонії.

Проте, за її словами, Ратас "не сприйняв це всерйоз".

Раніше Хельме заявляв, що Ратас не пропонував йому подати у відставку.

Як повідомлялося, глава МВС Естонії Март Хельме в ефірі радіостанції TRE, коментуючи призначення Санни Марін, сказав, що "продавщиця піднялася до прем'єр-міністра", а інших членів фінського уряду назвав "вуличними активістами і неуками". При цьому він висловив сумнів, що новий уряд зможе відстоювати національні інтереси.

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Парламентська опозиція заявила, що ініціює вотум недовіри главі МВС, якщо прем'єр-міністр Ратас до вечора понеділка не відправить його у відставку.

Пізніше президент Естонії Керсті Кальюлайд принесла вибачення президенту Фінляндії Саулі Ніїністьо за висловлювання міністра внутрішніх справ Естонії.