Президент Естонії вибачилася перед Фінляндією за слова міністра внутрішніх справ

Президент Естонії Керсті Кальюлайд попросила вибачення у президента Фінляндії Саулі Нііністьо за висловлювання міністра внутрішніх справ Естонії Марта Хельме з приводу фінського прем'єр-міністра Санни Марін.

Про це повідомляє Yle з посиланням на канцелярію президента Фінляндії.

"Президент Естонії Керсті Кальюлайд під час телефонної розмови з президентом Саулі Нііністьо попросила вибачення за висловлювання міністра внутрішніх справ з приводу фінського прем'єр-міністра", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в неділю глава МВС Естонії Март Хельме під час радіоінтерв'ю піддав сумніву досвід прем'єр-міністра Санни Марін і її здатність успішно виконувати свої обов'язки. При цьому він нагадав, що Марін раніше працювала касиром у магазині.

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У відповідь Санна Марін написала в соцмережах, що пишається тим, що в Фінляндії навіть дитина з незаможної сім'ї може здобути вищу освіту і досягти успіху в житті.

Як повідомлялося, 34-річна Санна Марін стала наймолодшим прем'єр-міністром у світі.