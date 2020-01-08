Авіакатастрофа в Ірані: у Євросоюзі чекають на результати розслідування

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила глибокі співчуття родинам жертв катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це вона заявила під час пресбрифінгу за підсумками ранкового засідання Єврокомісії, яке, зокрема, було присвячено розвитку подій в Іраку та Ірані, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Єврокомісія сьогодні розглянула ситуацію, що склалася внаслідок зростання напруги в Іраку, в Ірані та у ширшому регіоні Близького Сходу, а також у Лівії. Ми просто зараз слідкуємо за розвитком подій. Я хотіла б висловити найглибші співчуття всім, хто втратив близьких людей у катастрофі українського літака цього ранку. В цей момент справою фахівців з авіаційної безпеки є розслідувати причини катастрофи та надати відповіді щодо цієї жахливої трагедії", - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель, який взяв участь у брифінгу, також розпочав свою промову з висловлення співчуття родинам загиблим в авіакатастрофі українського літака поблизу Тегерану.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі загинули.

Фото: AA