Тегеран висловив співчуття у зв'язку з катастрофою літака МАУ

У Міністерстві закордонних справ Ірану висловили співчуття родичам загиблих в авіакатастрофі літака "Міжнародних авіаліній України" Boeing 737, що розбився в Тегерані.

Про це повідомляє IRNA.

"Речник МЗС Ірану Аббас Муссаві висловив співчуття через загибель іранських та іноземних пасажирів, які перебували на борту українського Boeing 737, що розбився у середу вранці на півдні Тегерану", - йдеться у повідомленні.

Він також висловив жаль з приводу трагедії, в якій зокрема загинули громадянин Ірану й України.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії МАУ, що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За даними РНБО, на борту літака перебували 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, усі вони загинули.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ та перервав свою поїздку до Оману.

Фото: АА