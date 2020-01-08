Польські військові поки залишатимуться в Іраку

Польський військовослужбовці залишатимуться в Іраку, але обмежать свою активність.

Про це заявив у вівторок президент Польщі Анджей Дуда після Кабінетної ради (спільне засідання президента й уряду), де одним з питань була ситуація на Близькому Сході.

“Немає жодних сигналів про те, що є загроза для польських військовослужбовців – тих, які перебувають на Близькому Сході, чи які перебувають в інших місцях. Немає жодних сигналів, які вказували б, що є будь-яка загроза для Польщі чи для наших громадян”, - наголосив Дуда.

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Водночас, він підкреслив, що ситуація на Близькому Сході є напруженою, відтак вирішено прийняти відповідні заходи безпеки.

“Наші військовослужбовці не залишають бази, не здійснюють жодних дій, які здійснювали ще донедавна, йдеться про тренувальні дії”,- заявив президент РП.

Він зазначив, що така ситуація зберігатиметься до окремих вказівок.

В Іраку, Кувейті, Йорданії та Катарі на сьогодні перебувають 350 військовослужбовців, які входять до військової місії НАТО.

Раніше про виведення своїх військових з Іраку заявила Німеччина, Словаччина, Хорватія, Нідерланди та Румунія.

Як відомо, вночі проти 3 січня США влаштували ракетний обстріл неподалік Міжнародного летовища Багдада — внаслідок цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані. У відповідь Іран пообіцяв помститися США військовими методами.

Парламент Іраку проголосував за припинення іноземної військової присутності у країні.

Фото: DWOT